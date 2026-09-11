Empresarios y economistas rusos cuestionan decisión del Banco Central de mantener tasas

"Para el ciclo de inversiones, tanto esta decisión como el pronóstico en base a los tipos son una cuestión de principios que no es positiva", afirmó el jefe de la Unión de Empresarios e Industriales de Rusia, Alexandr Shojín, en un comunicado de la organización publicado en su portal oficial.

Argumentó que "un proyecto cuya amortización se calcula en cinco o siete años no arrancará partiendo del cálculo de que el costo de los créditos será aceptable dentro de tres años".

También constató que el Banco Central desde un principio dio señales de que no suavizaría su política de tipos, y en este contexto, el tema de las tasas de interés han perdido peso a los ojos del empresariado ruso.

"La reducción de los programas de inversiones dejó de ser vista como un problema para convertirse en algo asumido como inevitable (...) El encarecimiento del crédito presiona al capital, obligando a las empresas a financiarse retrasando los pagos a sus socios, lo que a su vez erosiona la disciplina de pago en toda la cadena de suministro", advirtió.

Por ello, calificó las perspectivas de "alarmantes" y señaló que este proceso "ralentiza" el avance hacia el objetivo de inflación del 4 % establecido por el BCR. "Más de la mitad de las empresas encuestadas (...) prevén una desaceleración económica", indicó.

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A su vez, el Ministerio de Desarrollo Económico señaló en un comunicado que la decisión del BCR "refleja el difícil equilibrio entre los riesgos inflacionarios y la necesidad de la economía de estímulos para su crecimiento".

La entidad destacó que "las condiciones financieras y crediticias continúan siendo restrictivas" y subrayó que "la oportuna flexibilización será un factor clave para relanzar el ciclo de inversiones" en Rusia.

El BCR decidió mantener este viernes la tasa de interés en el 14 % tras varias reducciones marginales consecutivas, al constatar una creciente presión de los precios durante los últimos meses debido al aumento de los precios del combustible, provocado por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas y el déficit de gasolina y diésel.