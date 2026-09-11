España y otros aliados de la OTAN testan sus últimas tecnologías de defensa en Lisboa

España aportó uno de los equipos de buceadores que participaron en tres escenarios en una zona portuaria de Lisboa, comenzando con un simulacro de intromisión en territorio enemigo para recopilar información sensible y llevar a cabo un ataque sincronizado.

Los otros ejercicios consistieron en tratar de evitar la detección de las fuerzas especiales mientras éstas buscaban drones enemigos para eliminarlos, y en escenificar el acceso a una zona disputada para llevar a cabo tareas de reconocimiento y acción directa tratando de no ser vistos.

Bulgaria, Polonia y Portugal destinaron también algunos de sus soldados de élite al ejercicio "BOLD MACHINA", que exigió cerca de nueve meses de preparación desde su diseño hasta su puesta en marcha.

La información recopilada tras las pruebas de este viernes será analizada y servirá para emitir unas conclusiones no se conocerán hasta dentro de unos cuatro meses, indicaron fuentes de la OTAN.

El general Tony Turner, subcomandante del Mando de Operaciones Especiales Aliado (SOFCOM) valoró en declaraciones a EFE la presencia de españoles en las maniobras.

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"En este ejercicio contamos con una representación muy sólida de las fuerzas de operaciones especiales marítimas españolas. Han demostrado una gran proactividad y energía a la hora de apoyar todas las actividades que llevamos a cabo aquí", dijo Turner.

El general añadió que ha entregado un reconocimiento al máximo responsable del equipo español presente en el ejercicio, por haber demostrado "ser unos aliados fantásticos".

Según Turner, lo llevado a cabo en la zona portuaria de Lisboa son "experimentos y pruebas" para que las fuerzas especiales navales de la OTAN "puedan adaptar sus operaciones en el futuro".

El "resultado inmediato" de estos experimentos, dijo, "es la recopilación de una enorme cantidad de datos. En este ejercicio, estamos procesando literalmente meses y meses de datos en cuestión de días".

Más a largo plazo, agregó, "la clave reside en cómo se adaptan estas tecnologías" para "que sean más eficaces y fáciles de utilizar en los escenarios operativos donde podríamos emplearlas, pero también que resulten útiles para los operadores que se familiarizan con ellas".

Entre las empresas participantes estuvo la compañía española Novaindef, especializada en ingeniería, fabricación avanzada e impresión 3D aplicadas al sector naval, entre otros sectores.

Esta compañía llegó al ejercicio en Lisboa "de la mano" de la Armada española, por un convenio con el Ministerio de Defensa, indicó Manuel Lopera, representante de la empresa.

La solución que probaron hoy las fuerzas especiales participantes fue un dron rápido de fabricar y fácil de transportar, desarrollado por Novaindef con el apoyo técnico de la empresa portuguesa Beyond Vision.

"Por nuestros contactos con los militares, la prioridad se está dando ahora a desarrollar tecnologías rápidas, tecnologías baratas, tecnologías realmente eficientes si hay que elegir", aseguró Lopera, quien puso como ejemplo el escenario de guerra en Ucrania, donde se ven "soluciones ya no solo que sean baratas y eficientes, sino que tengan capacidad de rápido cambio".

Por ello, añadió, para su empresa el "punto fuerte" del dron que han desarrollado es "que está hecho con fabricación aditiva". Esto permite cambiar su diseño rápidamente y sin necesidad de alterar la cadena de producción, "lo que nos ha enseñado precisamente Ucrania", según dijo.