Fiscalía celebra condena a responsable de feminicidio de una joven de 17 años en Paraguay

El fiscal del caso, Fermín Segovia, indicó a EFE que el condenado fue sentenciado la noche del jueves a la máxima sanción aplicable, pues tenía 17 años cuando cometió el crimen y fue juzgado de acuerdo al régimen penal adolescente.

La víctima era María Fernanda Benítez y tenía de catorce a quince semanas de gestación cuando se denunció su desaparición, el 27 de mayo del año pasado.

Su cuerpo incinerado fue hallado cuatro días después en una fosa de un terreno baldío en la ciudad de Coronel Oviedo (este), según las investigaciones del Ministerio Público, sacudiendo a la opinión pública paraguaya.

El ahora condenado, quien se presume actuó solo, se "habría molestado" porque la adolescente quedó embarazada y no accedió a practicarse un aborto, revelaron los investigadores en su momento.

Segovia también dijo que este caso "ha marcado un punto de inflexión el país" al promover la elevación de ocho a máximo diez años las penas de cárcel para los adolescentes que cometan hechos punibles calificados como crímenes, establecido en una ley promulgada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en julio pasado.

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La conmoción que provocó el feminicidio de la adolescente inspiró otra ley, que recibió sanción presidencial en diciembre del año pasado, la cual creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) y un sistema de alerta temprana para la búsqueda mediante redes sociales de personas desaparecidas, denominado Mafe, recordó el fiscal.

El 26 de agosto pasado, otro tribunal sentenció a penas de entre tres y diez años de prisión a cinco acusados por su presunta participación en el feminicidio.