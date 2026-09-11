Fujimori pide autorización al Senado de Perú para viajar a la asamblea general de la ONU

Fujimori requirió a la cámara alta del Parlamento peruano su beneplácito para salir del país del 21 al 24 de septiembre, con una nutrida agenda de actividades en las que participará en el marco de la asamblea general de la ONU, según el documentado presentado al Legislativo.

La intervención de la mandataria peruana en la asamblea, según la lista provisional de oradores, será en el octavo turno de la mañana del martes 22 de septiembre, primer día de debate general, en el que también tiene agendado una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, y la participación en una actividad del Atlantic Council.

Para el miércoles 23, Fujimori ha sido invitada por la organización internacional sin fines de lucro Rainforest Alliance, a participar en un encuentro privado titulado 'Invirtiendo en el Perú del futuro: sostenibilidad, competitividad y liderazgo climático global a través de sus comunidades campesinas e indígenas".

La actividad reunirá a un grupo de representantes de bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados, con la finalidad de dialogar sobre mecanismos concretos de financiamiento e inversión orientados a fortalecer una agenda de sostenibilidad y competitividad para Perú.

Para ese mismo día, la mandataria peruana también ha sido invitada por el Gobierno de Chile a participar en un encuentro presidencial denominado 'Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional', que se celebrará en la misma sede de la ONU con el objetivo de unir esfuerzos contra el crimen organizado.

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Posteriormente tiene en agenda asistir a un encuentro de empresarios iberoamericanos que organiza el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

El jueves 24, Fujimori tiene contemplado intervenir en encuentro organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) para presentar las prioridades económicas de la nueva administración, promover oportunidades de inversión y reforzar el posicionamiento del país como un destino confiable y atractivo para el capital internacional.

Acto seguido, planea hacer lo propio en un foro de alto nivel organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) bajo el nombre 'Australia – América Latina y el Caribe: una nueva frontera para la cooperación".

En la tarde de ese mismo día, la presidenta peruana tiene previsto acudir a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) a realizar una visita oficial y presidir la ceremonia de toque de campana de cierre.