FundéuRAE: Juegos Suramericanos, claves de redacción

1. “Juegos Suramericanos”, con mayúsculas iniciales

Como indica la 'Ortografía de la lengua española', los nombres de los torneos deportivos se escriben con mayúscula inicial en cada término significativo: “Comienzan los Juegos Suramericanos Santa Fe”.

2. “XIII edición” o “13.ª edición”, ambas válidas

Para referirse al número ordinal que indica la edición, es válido usar los números romanos (“XIII”) o los arábigos con punto y letra volada (“13.ª edición”). Si se prefiere escribir con letras, es adecuado optar por “decimotercera”, en una sola palabra y sin tilde (opción recomendada), o “décima tercera”, en dos palabras, con ambos términos en femenino y tilde en el primero. Si se opta por el ordinal en masculino plural para concordar con “juegos”, podría escribirse “XIII”, “13.os”, “decimoterceros” o “décimos terceros”.

3. “América del Sur”, “Sudamérica” o “Suramérica”, formas adecuadas

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Para aludir al subcontinente americano que engloba los países situados al sur del istmo de Panamá, son apropiadas las formas “América del Sur”, “Sudamérica” y “Suramérica”, pero no “Sur América” ni “Sud América”. En cuanto al gentilicio, son válidos “sudamericano” y “suramericano”.

4. “Argentina” o “la Argentina”, con el artículo en minúscula

La utilización del artículo es opcional en algunos topónimos, como “(la) Argentina”, “(el) Brasil”, “(el) Ecuador”, “(el) Paraguay”, “(el) Perú” o “(el) Uruguay”. De acuerdo con la ortografía académica, en caso de emplear el artículo, este se escribirá con minúscula inicial por no formar parte del nombre propio del país.

La grafía adecuada en español del nombre de la provincia que albergará los Juegos Suramericanos es “Santa Fe”, escrito en dos palabras y sin tilde, pues el segundo elemento es monosílabo, tal y como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”.

6. El “océano Atlántico”, con “océano” en minúscula

Las pruebas de surf se disputarán en el océano Atlántico. Conviene recordar que, según la “Ortografía de la lengua española”, los sustantivos genéricos que figuran en los nombres de los accidentes geográficos (“mar”, “océano”, “volcán”…) se escriben generalmente en minúscula: “océano Atlántico”. Sí se escribe con mayúscula la palabra “mar” en el topónimo “Mar del Plata”, pues forma parte del nombre de esa ciudad.

7. Nombres de los deportes, escritura adecuada

A continuación, se ofrece información relacionada con los nombres de algunos de los deportes y disciplinas que forman parte del programa y que pueden ofrecer dudas, tomando como referencia las denominaciones que emplea la organización de esta edición.

— Aguas abiertas. También recibe los nombres de “natación en aguas abiertas” o “nado en aguas abiertas”.

— Bádminton. Se escribe con tilde y no es apropiada la variante “badmington”.

— Balonmano. Esta es la forma mayoritaria, pero en algunos países, como Chile o Nicaragua, se utiliza “handbol” (adaptación del extranjerismo “handball”), con pronunciación aguda, según el “Diccionario de americanismos”.

— Bochas. Acabado en “s”, designa, de acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, al ‘juego entre dos o más personas, que consiste en intentar que las bolas que cada uno lanza por turnos se acerquen más que las de los otros a un bochín lanzado a cierta distancia al principio de cada juego’. La bola se llama asimismo “bocha”.

— “Bowling”. En función del país, se conoce también como “bolos”, “boliche” y “bolo americano”. Si se opta por el extranjerismo crudo, se escribe en cursiva.

— Boxeo. En la mayoría de los países hispanohablantes se usa este término. En Ecuador y México se emplea “box”. Ambas son formas adecuadas y aparecen recogidas en el diccionario académico.

— Canotaje. Tanto “piragüismo” como “canotaje” son voces válidas para referirse a este deporte. La segunda es más frecuente en América. Una de las modalidades recibe el nombre de “canotaje de eslalon”, mejor que “slalom”.

— Ciclismo. Las pruebas de ciclismo en los Juegos Suramericanos están divididas en cinco especialidades: “BMX estilo libre”, mejor que “BMX freestyle”; “BMX carrera”, mejor que “BMX race”; “ciclismo de montaña” o “MTB”; “ciclismo en pista”, y “ciclismo de ruta” (o “en ruta”).

— Ecuestre. Recibe también los nombres de “equitación”, “hípica” e “hipismo”.

— Esgrima. Es una palabra femenina, por lo que lo indicado es hablar de “la esgrima”, no “el esgrima”.

— Esports. Se prefiere el uso de la expresión “deportes electrónicos”.

— Esquí náutico y “wakeboard”. El extranjerismo puede sustituirse por “esquí acuático sobre tabla”. En caso de optar por el anglicismo, este se escribe en cursiva.

— Futbol. También es válida “fútbol”, con pronunciación grave y tilde.

— Gimnasia. Está dividida en tres modalidades: gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia en trampolín o de trampolín (mejor que “gimnasia trampolín”).

— “Hockey” sobre césped. El anglicismo “hockey” puede adaptarse al español como “jóquey”, aunque su uso es minoritario. El extranjerismo se escribe en cursiva.

— Judo. Se pronuncia con el sonido de la letra “j”. Si se pronuncia con el sonido de la “y”, lo más apropiado es escribir “yudo”.

— Karate. La pronunciación habitual de este sustantivo es “karate”, sin tilde, aunque en España se prefiere “kárate”, también válida.

— Levantamiento de pesas. Este deporte recibe también el nombre de “halterofilia”.

— Lucha grecorromana. Con doble erre entre las vocales para mantener el sonido fuerte, no “greco-romana” ni “grecoromana”.

— Natación. Una de las modalidades es la “natación artística”, anteriormente denominada “nado sincronizado” o “natación sincronizada”.

— Pádel. Es la adaptación de “paddle”, y lleva tilde en la “a” por ser una palabra llana acabada en consonante distinta de “n” o “s”.

— Pentatlón moderno. La voz “pentatlón” se escribe sin “h” intercalada y con tilde.

— Polo acuático. En ciertas áreas se denomina “waterpolo”.

— Ráquetbol. O “raquetbol”, con pronunciación aguda y sin tilde. Ambas están recogidas en el “Diccionario de la lengua española”.

— Remo. Para aludir a una de sus disciplinas, se recomienda emplear “remo costero” o “remo de mar”, en lugar de “remo coastal”, y así evitar el extranjerismo.

— “Rugby” 7. Puede adaptarse este extranjerismo, que va en cursiva, como “rugbi”. También es válida la forma “‘rugby’/rugbi a siete”, mejor que “seven a side” o “seven”.

— “Skateboarding”. En español se pueden utilizar las alternativas “monopatinaje” y “patinaje en tabla”.

— Softbol. Tanto “softbol” como “sóftbol” son formas adecuadas, pero se prefieren las variantes “sófbol” y “sofbol”, sin la “t”.

— “Squash”. Como puede verse en el diccionario académico, el nombre de este deporte va en cursiva.

— SUP. La sigla se escribe en redonda y con mayúsculas, pero el desarrollo ha de ir en cursiva y con minúsculas iniciales: “stand up paddle”.

— Surf. Aunque es una voz procedente del inglés, lo adecuado es escribirla en redonda, pues se adapta al sistema grafofonológico del español.

— Taekwondo. Esta es la grafía más habitual, aunque es igualmente posible usar “taekuondo”.

— Tenis de mesa. Esta construcción o la adaptación “pimpón” son las formas preferibles al extranjerismo “ping-pong”.

— Triatlón. Se escribe con tilde y sin “h” intercalada.

— Voleibol. Cuenta con diversas variantes de su nombre, todas válidas, con diferencia de uso en función del país: “vóleibol”, “volibol” o “vólibol”, además del acortamiento “vóley”, que aparece en “vóley playa”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.