Fundiciones póstumas de esculturas de Picasso financiarán expansión de su museo en París

Hasta la fecha solo se habían realizado refundiciones póstumas por motivos de conservación, precisó Paloma Picasso en una comparecencia ante la prensa, pero en este caso se harán en total ocho: Mujer en el jardín (1930), Busto de mujer (1931), La cabra (1952), La mona y su cría (1951), dos ejemplares de Cabeza de mujer (1931) y dos de Niña saltando a la comba (1950).

Cuatro que irán para el propio Museo Picasso de París, cuya reforma tiene como principal hito la creación de un jardín escultórico de acceso público que expandirá los terrenos de su sede del palacete Salé (ubicado en el popular barrio de Le Marais) gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de París.

"Yo siempre he pensado que no se hablaba lo suficiente del Picasso escultor", señaló a la prensa Paloma Picasso, motivo por el cual la familia accedió, pasados más de 50 años de su muerte, a la producción de estas nuevas obras, que serán debidamente autentificadas.

"Revolucionó tantas cosas en tantas direcciones que creo que hacer foco sobre su obra escultórica es realmente importante", agregó la empresaria y diseñadora, además de asegurar que su padre quería que sus esculturas estuvieran cerca de la gente.

El proyecto de ampliación, bautizado Picasso 2030 y lanzado el año pasado, está valorado en entre 50 y 55 millones de euros y para llevarlo a cabo las autoridades del museo prometieron que sería totalmente autofinanciado, sin contribución de las arcas públicas francesas, por lo que la institución y la familia del autor del 'Guernica' se pusieron manos a la obra para obtener los fondos.

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Así se llegó a la opción de las refundiciones póstumas excepcionales y para su adquisición se logró un comprador "ideal", según Cécile Debray, que es la Fundación Don Quijote (DQ), neerlandesa.

Esta adquirirá las otras cuatro refundiciones por un valor de 40 millones de euros y las esculturas irán a un nuevo jardín del Rijksmuseum de Ámsterdam, institución de la cual la Fundación DQ es uno de los mayores donantes. Allí se exhibirán a partir de 2027 junto a piezas de Alberto Giacometti, Alexander Calder o Louise Bourgeois, entre otros.

Además de esta operación inédita de las refundiciones póstumas (un mecanismo que sigue el ejemplo de lo que hacen instituciones como el Museo Rodin de París), el Museo Picasso -detentor de la mayor colección pública del mundo de obras del artista español- recaudó ya 4 millones de euros adicionales a través de donaciones de mecenas, por lo que el grueso de los fondos de la reforma está ya asegurado.

La ampliación, durante cuyos trabajos el museo permanecerá abierto, incluye también la creación de una nueva ala que se dedicará a exposiciones temporales y una remodelación de la planta baja del museo, para añadir, entre otros elementos, una nueva tienda y librería.

Por el momento el proyecto está en fase de concurso público y ya se ha seleccionado a cinco equipos de arquitectos y paisajistas, entre unos 150 candidatos, que deberán presentar sus ideas a un comité de expertos.