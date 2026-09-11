Gobernante Partido Colorado pide a Peña a priorizar la salud ante conflicto con médicos

"Exhorto respetuosamente al presidente de la República a que ponga a la salud pública entre las prioridades centrales de su gestión", dijo el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, en su discurso durante un acto celebrado con motivo del 139 aniversario de la fundación de esa formación política en el país suramericano, al que asistió el jefe de Estado.

Cartes, un empresario que gobernó Paraguay entre 2013 y 2018, consideró su deber reiterarle a Peña "una de las principales preocupaciones" que transmite el pueblo paraguayo, en alusión a la situación de la salud pública.

"El Partido Colorado tiene una responsabilidad histórica con nuestra gente: escucharla, comprender sus necesidades y dar respuestas concretas", sentenció el exmandatario, cuyo partido agrupa a unos 2,8 millones de afiliados y ha gobernado Paraguay durante más de 70 años, incluyendo la larga dictadura de Alfredo Stroessner.

En ese sentido, el dirigente y mentor político de Peña apuntó, pese a reconocer el esfuerzo del Gobierno, que "la salud no puede esperar" y la consideró "un derecho esencial y un deber irrenunciable del Estado".

"Ningún paraguayo debe quedar sin atención por falta de un médico, un medicamento o un recurso necesario. Cuando está en juego la salud de nuestra gente, no hay margen para postergar", subrayó.

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El pronunciamiento del coloradismo se produce en medio del conflicto que la Administración de Peña enfrenta con los profesionales afiliados al Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) que se sumaron del 24 y el 28 de agosto pasado a una paralización de actividades, para exigir aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Ese gremio ha confirmado su convocatoria a una huelga los días 21 y 22 de septiembre y numerosos galenos han presentado en las últimas semanas sus renuncias, mientras intentan llegar a un consenso con el Ejecutivo.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no aceptó este jueves las dimisiones de los médicos, una prerrogativa que le concede la ley de funcionarios públicos, según la cual las renuncias deberán ser aceptadas "expresamente" por la entidad oficial en los "diez días hábiles" siguientes a su presentación para que se hagan efectivas.