Gobierno en Libia condena "enérgicamente" la aplicación de penas de muerte en el este

El GUN lamentó la "falta de seguridad de los procedimientos judiciales y de garantías jurídicas" para los presos condenados a muerte y subrayó que la aplicación de la ley y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo deben llevarse a cabo "en el marco de la competencia del poder judicial y las garantías legales que corresponden" a un juicio en el que se respetan "los derechos humanos fundamentales".

Asimismo, el GUN apoyó que "la presencia continuada de centros de detención y procedimientos judiciales al margen del marco de la autoridad nacional unificada" crea un ambiente de "violaciones recurrentes" del derecho y exigió "poner fin a dichas medidas" para garantizar "juicios justos, acceso a los abogados y comunicación con las familias" de los condenados.

El Gobierno de Dbeiba reiteró su "compromiso" de construir un "Estado de derecho" que exija la "unidad de las instituciones judiciales, de seguridad y militares", así como el fin de las medidas excepcionales para garantizar la protección de los derechos y libertades de todos los libios.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) informó de que "al menos 50 hombres" condenados a muerte en el este de Libia corren un riesgo "inminente" de ser ejecutados por la fuerzas de Haftar y reportó que, desde el 23 de agosto, se han llevado a cabo ejecuciones "arbitrarias" de al menos "30 personas" tras juicios "secretistas" marcados por la "tortura" y "gravemente injustos" que se celebraron ante "tribunales militares".

AI subrayó que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas por "asesinatos y delitos" relacionados con el terrorismo en el marco del "conflicto armado entre las fuerzas de Haftar y grupos armados opositores entre 2014 y 2018".

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La ONG exigió la detención "inmediata" de la ejecuciones por parte del gobierno del este de Libia.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.