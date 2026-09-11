Guatemala declara alerta anaranjada nacional por la sequía, nivel previo a la emergencia

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó en un comunicado que la medida de prevención permitirá responder a las necesidades identificadas en el territorio, como "la inseguridad alimentaria, la pérdida de cultivos y el pronóstico de temperaturas y precipitaciones".

En la actualidad, un total de 138 municipios guatemaltecos reportan daños asociados a estas condiciones climáticas.

Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el de Desarrollo Social (MIDES), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Conred están fortaleciendo las acciones de respuesta coordinada en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta.

Durante este año se ha registrado una sequía prolongada en varias regiones del país centroamericano, sobre todo en el denominado "corredor seco", donde los principales daños se concentran en los cultivos agrícolas de subsistencia.

La Conred explicó que la alerta permitirá al Gobierno contar con información municipal, departamental y nacional para tomar decisiones y priorizar la atención en las zonas más vulnerables.

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La portavoz de la institución de protección civil, Valeria Urízar, dijo que en los municipios afectados se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) para coordinar las respuestas y gestionar los recursos disponibles.

Urízar agregó que los recursos provendrán inicialmente de los municipios, luego del departamento y, cuando las necesidades superen esas capacidades, se gestionará el apoyo a escala nacional.

Ante este panorama, la Conred hizo un llamamiento a la población para hacer un uso responsable del agua, proteger las fuentes de abastecimiento y evitar quemas agrícolas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó esta semana de que el fenómeno climático de El Niño está próximo a establecerse oficialmente en el país, tras acumular cuatro trimestres móviles consecutivos con anomalías térmicas en el océano Pacífico.

Según publicó el Insivumeh, el Índice Oceánico del Niño (ONI, por sus siglas en inglés) registró en el trimestre junio-agosto una anomalía de 1,8 grados en la región del Pacífico ecuatorial, situándose holgadamente por encima del umbral de 0,5 grados que debe mantenerse durante cinco trimestres consecutivos para la declaración oficial del fenómeno.