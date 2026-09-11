HRW denuncia ola de violencia de bandas criminales ante las elecciones de 2027 en Kenia

“La ola de violencia, al comienzo del periodo preelectoral, amenaza con un retorno a los abusos contra los derechos humanos que han empañado las anteriores elecciones en Kenia", advirtió la directora adjunta para África de HRW, Carine Kaneza Nantulya, en un comunicado.

De acuerdo con HRW, en los últimos meses, grupos de personas armadas no identificadas han atacado eventos de la sociedad civil y actos políticos de la oposición en todo el país, causando al menos seis muertos y decenas de heridos.

“Las autoridades deben romper este ciclo de violencia garantizando que los responsables no puedan actuar con impunidad”, instó Nantulya.

Entre los incidentes documentados figuran la irrupción violenta del pasado 12 de junio en una reunión sobre el presupuesto nacional en la catedral All Saints de Nairobi, donde un grupo de hombres golpeó a los asistentes, y un ataque con machetes en julio en un templo de Kisumu (oeste) que se saldó con un muerto.

El episodio más grave se registró al oeste del país el 16 de agosto pasado en Homa Bay, cuando una multitud armada atacó una caravana de la oposición, mató a tres personas, hirió a periodistas y prendió fuego al vehículo de la candidata parlamentaria Agneta Mwangale tras agredir a sus ocupantes.

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Asimismo, el 30 de agosto se reportaron disparos contra el vehículo del gobernador de Siaya, James Orengo, durante un mitin en Migori (oeste).

Pese a que la policía informó de la detención de cinco personas tras el asalto en Nairobi y de otros 27 arrestados por los altercados en el oeste del país, HRW señaló que las fuerzas de seguridad no han ofrecido información de seguimiento sobre el avance de las investigaciones ni sobre el procesamiento de los sospechosos.

La organización de derechos humanos local Vocal Africa había solicitado en agosto pasado la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para poner a Kenia bajo “estrecha observación” por considerar que existe un “rápido deterioro” de la situación política, de seguridad y de derechos humanos en el país.

En una carta enviada a la sede del tribunal en La Haya, la ONG advirtió que la creciente tensión y el uso sistemático de violencia podrían crear “un terreno fértil para violaciones generalizadas de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y, en las peores circunstancias, genocidio”.

Ante este escenario, HRW solicitó a los socios internacionales de Kenia que presionen al Ejecutivo para que garantice investigaciones transparentes y proteja el ejercicio de los derechos políticos.

Los comicios generales en Kenia están programados para el 10 de agosto de 2027, cita en la que se prevé que el presidente keniano, William Ruto, busque la reelección.