Industria bananera de Ecuador desarrolla mecanismos para proteger producción ante El Niño

La identificación de las zonas productivas y rutas de acopio más expuestas a los efectos de El Niño, junto con el fortalecimiento de los sistemas de drenaje y la protección de las raíces, serán parte de los temas que especialistas abordarán en Banana Time Guayaquil 2026, la mayor convención de la industria bananera de Latinoamérica.

Este congreso, organizado por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), expondrá entre el 27 y 30 de octubre en Guayaquil una serie de herramientas para mitigar los posibles efectos que El Niño podría tener sobre la industria.

Entre los principales riesgos que el sector busca mitigar están las dificultades para el traslado del banano por afectaciones en la infraestructura vial y productiva, así como el riesgo de propagación de enfermedades que afectan al banano, entre ellas las asociadas al Fusarium R4T y el Moko.

En los últimos meses, el Observatorio Estadístico del Banano ha trabajado en reunir información para anticipar qué zonas podrían quedar aisladas y qué medidas deberían priorizarse para sostener la continuidad de la operación bananera en Ecuador.

Una de las herramientas que se presentará en Banana Time Guayaquil será un mapa de exposición de las fincas y rutas de acopio ante inundaciones y El Niño, desarrollado por Paúl Vera, director del Observatorio Estadístico de Banano del Ecuador (OEB).

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La propuesta cruza la superficie bananera con información histórica sobre cotas de inundación y la red vial utilizada para el acopio, con el objetivo de identificar las fincas y tramos que podrían quedar aislados ante un evento de alta intensidad, así como estimar el volumen de fruta que estaría en riesgo según la semana de embarque y establecer prioridades para obras y rutas alternativas.

En Banana Time Guayaquil también se abordarán los retos que representan para productores y exportadores ecuatorianos las exigencias regulatorias, ambientales y laborales de mercados internacionales como la Unión Europea (UE).

Así, se analizarán las implicaciones del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) y otras exigencias ambientales y laborales de los mercados internacionales.

Aunque el banano fresco no figura entre las materias primas reguladas directamente por esta normativa, cadenas europeas de distribución han extendido requisitos de debida diligencia similares a sus proveedores bananeros.

En esa línea, habrá conferencias sobre el Pacto Verde y normativas de la Unión Europea, sostenibilidad y huella hídrica, innovación y tecnología e inteligencia de mercado.

Asimismo, se profundizará en materia fitosanitaria, con sesiones que analizarán las estrategias necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones frente a la presencia confirmada del hongo Fusarium R4T en el país y la dispersión de la enfermedad bacteriana Moko, incluyendo esquemas auditables de bioseguridad, diagnóstico diferencial y la transición hacia variedades resistentes.

Las conferencias contarán con la participación de especialistas e instituciones nacionales e internacionales como McKinsey & Company, la FAO y Stellenbosch University.

El invitado especial será el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia en 2019 y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, quien participará con una intervención sobre superación, resiliencia y esfuerzo.