Irán propone una reaseguradora de 10.000 millones para blindar proyectos de los BRICS

"Otra propuesta específica de la República de Irán es el establecimiento de una compañía conjunta de reaseguros de los BRICS con un capital inicial de 10.000 millones de dólares para cubrir los riesgos de grandes proyectos de infraestructura y energía y aumentar la confianza del sector privado", afirmó Pezeshkian durante su intervención en el Foro Empresarial de los BRICS en Nueva Delhi.

El mandatario iraní vinculó directamente esa agenda económica con la guerra en Oriente Medio y sostuvo que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán habían demostrado que "la seguridad económica no puede separarse de la seguridad nacional y regional".

Pezeshkian defendió además ampliar el uso de monedas nacionales en el comercio entre los miembros y crear mecanismos para gestionar los riesgos cambiarios y las liquidaciones entre países.

"El sistema financiero actual es vulnerable a los shocks políticos debido a su concentración en un número limitado de monedas", sostuvo.

El iraní reclamó también un papel más amplio para el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), creado por los BRICS, al que pidió convertirse en el principal motor de financiación de infraestructuras y energía dentro del bloque mediante líneas de crédito específicas, financiación en monedas locales y garantías para atraer capital privado.

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"BRICS debe crear un entorno en el que ningún país pueda perturbar el comercio legítimo de otro mediante el monopolio de un instrumento financiero o una tecnología", afirmó.

Pezeshkian pidió igualmente avanzar en la integración de aduanas, reducir barreras regulatorias y administrativas y desarrollar cadenas de valor industriales compartidas, con el objetivo de que los BRICS dejen de ser únicamente un espacio de intercambio de materias primas.

Irán, añadió, está dispuesto a desempeñar un papel estratégico en las cadenas de suministro de energía, alimentos y transporte del bloque gracias a sus reservas energéticas y su posición geográfica.

La cumbre de líderes de los BRICS se celebrará este sábado y domingo en Nueva Delhi, con una agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y el debate sobre mecanismos financieros que reduzcan la dependencia de sistemas dominados por Occidente.