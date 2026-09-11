Irán se complace de los avances militares de los hutíes en el Yemen

“Nos complacen las victorias de la heroica nación de Yemen”, dijo en X Aref.

La República Islámica considera a los hutíes -sus aliados- los legítimos gobernantes del Yemen frente al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y apoyado por Arabia Saudí.

Irán es además el principal aliado de los rebeldes hutíes del Yemen, aunque desde Teherán se insiste en que el grupo yemení opera de manera independiente y no recibe órdenes del país persa.

Aref invitó a otros gobernantes de la región a “dejarse llevar por la razón, se liberen de la dependencia y se unan bajo la bandera del islam”, en una aparente referencia a Estados Unidos, principal aliado de varios países en Oriente Medio.

Horas antes del mensaje del vicepresidente, el Ministerio de Exteriores iraní llamó a la reanudación del diálogo en Yemen como única salida al conflicto.

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“La República Islámica de Irán subraya la necesidad de reanudar de inmediato el diálogo”, indicó la cartera en un comunicado.

Los hutíes han protagonizado en las últimas horas una fuerte escalada militar en la costa occidental de Yemen y en el sur del mar Rojo, con avances que reforzaron su posición cerca del estrecho de Bab al Mandeb, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz por la guerra que lanzaron el 28 de febrero Estados Unidos e Israel y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.