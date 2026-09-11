Juan Carlos I recibirá en Francia un segundo premio por sus memorias 'Reconciliación'

Según Debray, el monarca emérito, de 88 años, acudirá acompañado de la infanta Elena y algunos de sus nietos, y tiene previsto pronunciar un discurso sobre el duque de Saint-Simon, célebre memorialista francés del siglo XVIII y una figura vinculada históricamente a la monarquía española.

Aunque no pertenece al grupo de los grandes premios literarios franceses, como el Goncourt, el Renaudot o el Femina, el Saint-Simon es uno de los galardones franceses de referencia en el género de las memorias.

Creado en 1975 con motivo del tricentenario del nacimiento del duque de Saint-Simon, el premio se entregará en un auditorio de la granja Richardière, situada en La Ferté-Vidame, una localidad rural de algo más de 500 habitantes situada en el departamento de Eure-et-Loir, al suroeste de París.

'Reconciliación', publicado en Francia por la editorial Stock y en España por Planeta, se impuso a otros cuatro títulos que competían por el galardón: 'Entrelacs : Entretiens', de Daniel Mendelsohn (Seuil); 'Tout', de Régis Debray (Gallimard); 'Touché', de Alexandre Tharaud (Grasset), y 'Le Pain des anges', de Patti Smith (Gallimard).

El reconocimiento será el segundo premio literario recibido en Francia por las memorias de Juan Carlos I. En abril, el exmonarca fue distinguido durante Jornada del Libro Político, celebrada en la Asamblea Nacional francesa, donde estuvo acompañado por sus hijas Elena y Cristina, así como por su nieto Felipe Juan Froilán.

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El Premio Saint-Simon, especializado en literatura memorialística, ha distinguido anteriormente a escritores y personalidades del ámbito político y cultural francés. La edición de 2026 supone, según los organizadores, la primera ocasión en que el galardón recae en un rey.