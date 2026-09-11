La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 1,90 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió el 1,69 %, a 135.054.110 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (+2,4 %) y Bolsas y Mercados (+1,1 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transportadora de Gas del Sur (-3,4 %) y Cresud (-3,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajas de hasta 0,4 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se mantuvo a 485 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco pesos hasta los 1.530 por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que en la plaza mayorista bajó 3,50 pesos a 1.508,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió cinco unidades hasta 1.545 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,15 %, a 1.595,68 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.538,16 pesos por unidad.