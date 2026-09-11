La Bolsa de México acumula una pérdida semanal del 1,45 % y baja a las 63.924 unidades

Con este movimiento, el mercado mexicano acumula cuatro cierres negativos en las últimas cinco semanas.

"El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas ante la expectativa de que la Fed será más restrictiva", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En Estados Unidos los principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) también retrocedieron.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la semana con una pérdida de 1,45 %, ligando tres semanas a la baja y siendo la mayor caída desde la segunda semana de agosto" cuando registró una caída del 3,8 %.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Televisa (-10,45 %), GCC (-4,71 %), Gruma (-3,95 %), Walmex (-3,56 %) y Orbia Advance (-3,46 %).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento negativo el índice mexicano acumula una baja del -2,3 % en lo que va de septiembre, y ahora registra un retroceso del -0,6 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al pasar de 17 a 16,97 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 142 millones de títulos por un importe de 15.956 millones de pesos (unos 940 millones de dólares).

De las 655 firmas que cotizaron en la jornada, 372 terminaron con sus precios al alza, 252 tuvieron pérdidas y 31 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 4,32 %; de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el -3,07 %, y del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el 2,22 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la operadora de hoteles El Cid Mega (CIDMEGA), con el -3,65 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -3,59 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3,09 %.