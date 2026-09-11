La cinta brasileña 'London' se lleva el premio "queer" de Venecia

Este galardón, entregado desde 2007 por un jurado internacional independiente, reconoce y da visibilidad a obras que en las distintas secciones de la Mostra abordan de forma artística e innovadora la diversidad y las identidades de género y orientación sexual.

El protagonista de 'London' (Di Marco) tiene discapacidad y trabaja como dominante en un club de fetichismo. Cuando un médico le ofrece la posibilidad de someterse a más pruebas para recibir un diagnóstico preciso, se enfrenta al dilema de aceptarlo o no, ante la posibilidad de que poner nombre a su situación borre la identidad que ha luchado por construirse.

Di Marco señaló a EFE durante su participación en la Mostra, donde 'London' compitió en la sección paralela Semana Internacional de la Crítica (SIC), que, como actor "queer y con discapacidad", él nunca se había visto reflejado en otras historias en la gran pantalla.

Los dos codirectores dijeron ser conscientes de la visibilidad que la presencia de su obra en Venecia da al colectivo, pero no se erigieron como representantes únicos del mismo.

"De alguna manera estamos representando, pero al mismo tiempo las comunidades queer y con discapacidad son diversas", añadió Picoli, que en la ficha de presentación de su película se define también como cineasta y productor "queer".

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La delegada general de la SIC, Beatrice Fiorentino, subrayó este viernes que, "en un momento tan complejo como el actual, en el que los derechos civiles de todas las comunidades —y, en particular, los de la comunidad LGBTQI+— están siendo cuestionados constantemente, debemos defenderlos con determinación".

El Festival de Venecia concluye este sábado y estaban en liza por el Queer Lion otras cintas como 'Salón de Belleza', de la mexicana Nathalia Acevedo, proyectada en las Jornadas de los Autores; o 'Tijuana, Todavía', de su compatriota Gabriel Gutiérrez Morales, uno de los proyectos impulsados por el laboratorio de formación Biennale College Cinema.