La Comisión Europea pide autorización para firmar y concluir el acuerdo comercial UE-India

"Este acuerdo une a dos de las mayores economías del mundo, y muy pronto empezará a generar nuevas oportunidades tanto de comercio como de inversión", dijo este viernes el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en un comunicado.

El acuerdo liberalizará el 96,6 % del valor comercial bilateral: India eliminará de inmediato los aranceles sobre el 93 % de sus importaciones procedentes de la UE y liberalizará parcialmente un 3,6 % adicional, según el texto presentado este viernes por el Ejecutivo comunitario.

La UE, por su parte, liberalizará el 91,4 % de las importaciones indias de forma inmediata, hasta alcanzar una cobertura cercana al 99 % del valor comercial.

Bruselas maneja como hipótesis de trabajo presupuestaria la entrada en vigor del acuerdo en la primera mitad de 2027, con mayo de ese año como fecha de referencia.

Tras la autorización de los países y la firma, el texto requerirá el consentimiento del Parlamento Europeo antes de que el Consejo adopte la decisión final de conclusión. India tramita en paralelo su propia ratificación interna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El momento importa, y por eso ahora presentamos nuestras propuestas al Consejo para su firma y conclusión en un tiempo récord", dijo Sefcovic, quien impulsó el procedimiento por vía rápida para agilizar la entrada en vigor de acuerdos comerciales.

A finales de enero, tras 18 años de diálogo intermitente, la UE y la India anunciaron el cierre definitivo de unas negociaciones que derivaron en un ALC que une a la segunda y la quinta economía del mundo, hito calificado de histórico por las dos partes.

El acuerdo, bautizado por los negociadores como "la madre de todos los acuerdos", reduce sustancialmente los aranceles indios sobre vehículos -actualmente de hasta el 110 %-, maquinaria, equipos eléctricos, farmacéuticos y productos químicos.

En alimentación, India rebajará los aranceles al vino europeo del 150 % actual a entre el 20 % y el 30 %, y liberalizará por completo el aceite de oliva, aunque mantendrá un sistema de cuotas para la manzana. Ambas partes han preservado sus sensibilidades en sectores como el azúcar, el arroz y el acero.

El acuerdo consta de 18 capítulos, entre ellos comercio de bienes y servicios, aduanas, propiedad intelectual, competencia, comercio digital y desarrollo sostenible, este último con un mecanismo vinculante de resolución de diferencias.

Las negociaciones, iniciadas en 2007 y relanzadas en 2022 tras años de parón, se cerraron políticamente el 27 de enero en Nueva Delhi entre los presidentes de la Comisión, Ursula von der Leyen; del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro indio, Narendra Modi.

La Comisión calcula que el acuerdo restará entre 3.300 y 3.600 millones de euros anuales en recaudación arancelaria una vez plenamente implementado, una pérdida que prevé compensar parcialmente con mayores ingresos por IVA y renta nacional bruta.

India es actualmente el noveno socio comercial de la UE en bienes y el sexto en servicios. El comercio bilateral de mercancías alcanzó los 118.000 millones de euros en 2025, mientras que los servicios sumaron 67.000 millones (29.200 millones de exportaciones comunitarias y 37.800 millones de importaciones).

A ello se suma la inversión: la UE mantuvo un 'stock' de inversión directa en India de 132.800 millones de euros en 2024, frente a los 13.700 millones que India tiene invertidos en la Unión. EFE