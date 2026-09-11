"La economía de Uruguay no se puede entender sin las empresas españolas", dice embajador

"La economía de Uruguay no se puede entender sin la presencia de las empresas españolas", dijo el embajador durante su participación en la inauguración del Pabellón de España en la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay.

"España es desde hace años el primer inversor en Uruguay, con más de 7.600 millones de dólares de stock acumulado. La actividad de las empresas españolas en este país genera más de 10.000 empleos", indicó.

Asimismo, hizo hincapié en la confianza mutua que existe, con un Estado uruguayo que es garante de la seguridad jurídica y de la estabilidad económica que caracterizan al país, mientras que, indicó, las empresas españolas son actores serios y comprometidos a largo plazo con el desarrollo económico y social de Uruguay.

Salido Ortiz agregó que estas compañías son líderes en algunos de los principales sectores de la economía uruguaya y remarcó que se aspira a mantener ese liderazgo allí y también a explorar otras áreas como pueden ser la digitalización o la participación en la segunda transición energética del país sudamericano.

Por otra parte, se refirió al acuerdo UE-Mercosur, que entró en vigor de forma provisional el pasado 1 de mayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"España es la puerta natural de entrada para las empresas del Mercosur en Europa y creemos que también lo es Uruguay para las empresas europeas en el Mercosur", indicó el embajador.

En ese sentido, resaltó: "Desde la entrada en vigor del acuerdo que elimina los aranceles al comercio en más del 90 % de los productos hemos constatado ya un incremento del interés por parte de los empresarios por aprovechar las nuevas oportunidades que se abren".