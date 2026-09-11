La energética Cox refuerza su balance con emisión de 800 millones de dólares en EEUU

La emisión constituye, además, la primera colocación de capital híbrido denominado en dólares realizada por una compañía española no financiera, destacó el comunicado de la empresa.

La operación recibió solicitudes por más de 2.500 millones de dólares, más de tres veces el monto finalmente colocado, con la participación de unos 125 inversores institucionales de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Asia y otras regiones.

"La sólida y diversificada respuesta del mercado confirma de nuevo la confianza de los inversores en Cox Asset México y nuestra capacidad para acceder de forma recurrente a los principales mercados internacionales de capitales. Esta operación amplía nuestra base inversora y refuerza el reconocimiento de Cox como operador internacional de infraestructuras críticas”, señaló Nacho Moreno, consejero ejecutivo de Cox Infrastructure Group.

El instrumento emitido es de carácter perpetuo y subordinado, es decir, no tiene una fecha fija de vencimiento y su pago tiene menor prioridad frente a otras deudas de la compañía.

Pagará un interés inicial anual del 8,75 % y Cox tendrá la primera opción de amortizarlo a partir del 17 de septiembre de 2031.

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La empresa explicó que utilizará los recursos para pagar 733 millones de dólares de un préstamo relacionado con la compra de los activos de Iberdrola México que cerró en abril.

Con esta medida, Cox, con sede en España, espera reducir su deuda neta desde un nivel equivalente a 4,3 veces su resultado bruto de explotación (EBITDA) hasta menos de tres veces ese indicador, en línea con su objetivo financiero.

La compañía, indicó, además que la operación permitirá evitar pagos de capital de esa deuda durante aproximadamente los próximos cinco años, lo que disminuirá sus necesidades de refinanciamiento y le dará mayor flexibilidad financiera.

La agencia Fitch ya otorga a Cox Asset México una calificación BBB-, considerada grado de inversión, mientras que Moody’s mantiene una nota Ba1, todavía por debajo de ese nivel.

Cox plantea alcanzar también el grado de inversión con Moody’s en 2028 y, para ello, prevé mantener controlado su endeudamiento y realizar una futura ampliación de capital por al menos 350 millones de dólares.

La compañía señaló que una posición financiera más sólida le permitirá aprovechar nuevas oportunidades en México, donde cuenta con 2,6 gigavatios de capacidad de generación eléctrica, otros 1,3 gigavatios contratados a largo plazo con terceros y más de 500 clientes.