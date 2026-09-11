La entrega de Emilio de Justo triunfa en Valladolid con tres orejas

Dejó destellos Morante con el zambombo que abría el festejo, muy pobre de cara. El de Vellosino tuvo clase y nobleza pero acusó el excesivo tonelaje, le faltó motor. Faena de compás sobre ambos pitones que no pudo tomar vuelo.

Frente al cuarto, cariavacado, bien picado por Ángel Rivas y que tuvo genio y le faltó ritmo, Morante le consintió mucho, en una faena de tragar, más de fondo que de forma, muy capaz el diestro cigarrero tapando muchos defectos al toro.

Un inspirado y variado Emilio de Justo recibió a una mano al segundo de La Purísima que resultó manejable. Frescura e inspiración en una faena de largo metraje y muchas voces en un palmo de terreno, en la que hubo ritmo y ligazón.

Con el quinto, que embistió con trasmisión, estuvo Emilio de Justo muy dispuesto en una faena de máxima entrega y vibrante que llegó mucho al tendido, aunque le faltó reposo al trasteo.

Puso a hervir la plaza David de Miranda en el quite por saltilleras en el tercero de extraordinario ajuste. Faena iniciada de rodillas cimentada en el temple y la suavidad con un toro noble y con clase al que le faltó algo de transmisión. Naturales muy largos y ligados. En el epílogo pisó terrenos comprometidos donde la arena quema.

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Basto de hechuras, el sexto parecía tener problemas en la vista. De Miranda lo enceló en el inicio de faena por bajo. Labor de buena técnica y temple con un toro manejable. En los circulares finales la faena subió el diapasón.

Se han lidiado toros de Vellosino y La Purísima (2°) desiguales de presentación y de juego.

Morante (de teja e hilo blanco); Tres pinchazos y estocada habilidosa (Silencio); estocada trasera (Ovación)

Emilio de Justo (de blanco y oro); Estocada trasera y tendida (Oreja tras aviso ); y estocada muy trasera (Dos Orejas)

David de Miranda (de nazareno y oro); Estocada caída (Oreja); y estocada y tres descabellos (Ovación tras aviso)

Casi lleno en los tendidos en tarde veraniega.