La expareja de Cerimedo dice que declarará como testigo ante la Fiscalía de Argentina

"Como ya había manifestado públicamente mi voluntad de colaborar con la Justicia y, por sobre todo, porque soy respetuosa de la ley, asistiré a la convocatoria y prestaré mi declaración ante el Ministerio Público argentino", escribió Beller en sus redes sociales.

Beller también publicó la orden de citación, que prevé su declaración para el próximo 23 de septiembre en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, como parte de un caso por defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y cohecho, entre otros delitos, contra el jefe de Estado argentino.

En la orden fiscal se explica que la acción corresponde a la "asistencia jurídica internacional solicitada" por Argentina, que forma parte de los acuerdos del Mercosur.

A la citación también se suma un documento de la Fiscalía de Argentina que explica que el proceso judicial se relaciona con una investigación que data de 2023 dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de dicho país, por "distintas acciones de corrupción" que involucran a funcionarios de la entidad y proveedores de medicamentos.

Los supuestos involucrados están señalados de "conformar una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal".

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"La Andis funcionó como un centro de operaciones para la canalización de pagos indebidos a determinadas empresas que, a su vez, poseían acuerdos entre sí para la distribución de ganancias", señala el documento compartido por Beller.

Beller declaró en agosto al medio argentino La Nación que Cerimedo le hizo comentarios sobre presunta corrupción en Argentina y que estaba dispuesta a presentar las grabaciones de esas conversaciones si las autoridades de dicho país lo requerían.

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y enfrenta una investigación por intento de feminicidio contra Beller, además de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la que el martes fue trasladado de un penal en Santa Cruz a otro en el altiplano de La Paz.

También enfrenta una tercera causa por presunta violencia de género contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio.

En septiembre de 2025, Cerimedo declaró ante la Justicia argentina en la causa que investiga un supuesto esquema de sobornos en ANDIS, uno de los grandes escándalos del Gobierno de Milei, y aportó información que apunta a la autenticidad de las grabaciones que desataron el caso.

El argentino formó parte de la estrategia de comunicación del ahora mandatario Milei durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.