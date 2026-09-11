La Mostra descubre al artista argentino que quemó su obra con 'El fantasma'

El documental, realizado por el director Ignacio Masllorens y el reconocido artista David Lamelas, amigo personal de Santantonín, ha sido proyectado como 'Evento especial' dentro de las Jornadas de los Autores, certamen paralelo e independiente de la Mostra veneciana.

El bonaerense Rubén Santantonín vivió 50 años, entre 1919 y 1969, y se destacó por un estilo que él mismo bautizaría como 'Arte Cosa', realizado con objetos esféricos que normalmente colgaban del techo y hechos con materiales rudimentarios como el cartón o los alambres.

Su estilo le introdujo en el círculo de artistas del influyente Instituto Torcuato di Tella y, entre sus creación más recordadas, destaca la instalación 'La Menesunda', un laberinto sensorial pensado y construido junto a Marta Minujín.

Sin embargo, pocos años antes de morir, Santantonín quemó toda su obra por razones nunca aclaradas: "Solo quedan nueve obras suyas, no más, y muchas son reconstrucciones posteriores. Hasta sus documentos personales son escasos", explica a EFE el realizador del documental.

Con el fin de salvar su legado, el 'Institute for Studies on Latin American Art' (ISLAA) encargó al Colectivo El Pampero la realización de esta película que ahora ha llegado a Venecia (producida también por Laura Cittarella, autora de 'Trenque Lauquen', 2022).

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"La idea era echar luz sobre la obra de Santantonín y darlo a conocer un poco más", asevera el director.

No obstante, la pieza "va un poco más allá" al desarrollarse en forma de una ficción en la que dos productoras (Constanza Feldman y Victoria Baldomir) deberán poner en marcha el proyecto y, sobre todo, relacionarse con su 'presentador' (y director), David Lamelas.

Pues este, recordando algunos momentos con su amigo Santantonín, caerá en la cuenta de que quizá es algo contradictorio recordar en un documental a un artista que decidió eliminar sus obras.

Masllorens celebra que se ponga el foco a este tipo de películas, "muy independientes y realizadas con pocos recursos" y que puedan acceder a expositores tan importantes como las Jornadas venecianas.

Pero, por otro lado, cree que el estreno de 'El fantasma' en la Ciudad de los Canales "cierra un círculo" artístico, ya que el propio Lamelas expuso su obra en la Bienal de Arte en 1968, convirtiéndose desde entonces en el argentino más joven a exponer en ese foro, uno de los más importantes del planeta.