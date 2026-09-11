La ONU critica las condenas a organizadores de vigilias por Tiananmen en Hong Kong

Las penas de prisión y la multa a la desaparecida organización de la sociedad civil a la que estaban vinculados, la Alianza de Hong Kong, "constituyen otro resultado lamentable de la profundamente defectuosa Ley de Seguridad Nacional", señaló la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk en un comunicado.

El encarcelamiento de Chow Hang-Tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho "demuestra las crecientes restricciones al espacio cívico en Hong Kong, con duras medidas adoptadas contra los actores de la sociedad civil desde la aprobación de la ley en 2020", agregó la oficina.

Türk exigió que las condenas sean anuladas y reiteró su llamamiento a que la Ley de Seguridad Nacional "se ajuste a las obligaciones internacionales de China en materia de derechos humanos".

La justicia hongkonesa ha condenado a los tres activistas por "incitación a la subversión", imponiendo siete años y tres meses de prisión a la abogada y activista Chow Hang-tung, siete años para el exdiputado Lee Cheuk-yan y cinco años y dos meses para el también antiguo legislador Albert Ho.

La Alianza de Hong Kong organizó durante tres décadas las multitudinarias vigilias con velas que cada 4 de junio en el parque Victoria de la excolonia británica recordaban a las víctimas de la represión militar de Tiananmen de 1989.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización, que también había sido declarada culpable en agosto y recibió una multa de unos 192.000 dólares estadounidenses, anunció su disolución en septiembre de 2021, en medio de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada tras las protestas antigubernamentales que sacudieron Hong Kong en 2019.