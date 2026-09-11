La presidencia de la COP31 lanza una plataforma para la acción contra los residuos marinos

Líderes de gobiernos, organizaciones internacionales, el mundo académico, la sociedad civil y el sector privado se han reunido ayer y hoy en Trebisonda para ayudar a definir la agenda de la COP31, que se celebrará en noviembre en Antalya (Turquía) y cuya Agenda de Acción considera los océanos y los mares una prioridad.

En un comunicado, la COP31 ha informado de que la Plataforma de Acción contra los Residuos Marinos busca escalar soluciones de eficacia probada a distintos países y regiones, conectando esos proyectos con conocimiento, apoyo técnico y financiación.

Apunta que, aunque países y organizaciones de todo el mundo "ya están tomando medidas contra los residuos marinos", el conocimiento, los enfoques exitosos y las oportunidades de financiación "siguen estando fragmentados"; con esta plataforma se pretende cerrar esa brecha.

En primer lugar, la Plataforma de Acción contra los Residuos Marinos creará una red de intercambio de conocimiento donde "compartir proyectos exitosos y enfoques técnicos".

En segundo lugar, creará un inventario digital de las acciones contra los residuos marinos en distintos países y regiones para "aumentar la visibilidad de las iniciativas exitosas".

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Por último, pondrá en contacto los proyectos sobre residuos marinos "con el apoyo financiero y técnico necesario", para establecer "vínculos más sólidos y rápidos" entre los promotores de los proyectos y los posibles socios.

Esta plataforma conecta dos de las prioridades de la presidencia de la COP31, los océanos y los mares, por un lado, y 'Zero Waste Blue' (residuos marinos cero), por otro.

La presidencia de la COP31 también ha hecho pública en la Cumbre de Trebisonda la 'Llamada de Trebisonda al consenso, el diálogo y la acción', en la que "se asumió el compromiso de lograr resultados tangibles y aplicables en materia de océanos y mares en la COP31".

En ella se ha instado a una "mayor movilización de recursos" para acelerar la acción en océanos y mares, una "prioridad clave" para la COP31 que desempeña "un papel fundamental como sumideros de carbono" y en la lucha contra el cambio climático.

"Proteger los océanos es una responsabilidad que todos compartimos", ha afirmado durante su intervención en Trebisonda el presidente designado de la COP31 y ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum.

Y ha insistido en hacer "un llamamiento a todas las partes para que conviertan esa responsabilidad en medidas audaces y concretas: restaurar los ecosistemas y fomentar la resiliencia".

El trabajo iniciado en Trebisonda continuará a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Semana del Clima de Nueva York, la Pre-COP en Fiyi —que incluirá un componente especial de líderes en Tuvalu— y culminará en la COP31 en Antalya en noviembre.