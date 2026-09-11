La producción industrial de México se eleva un 2,7 % interanual en julio

El dato, con base en cifras originales, fue resultado del alza anual de la construcción (7,3 %), la minería (1,6 %), las industrias manufactureras (1,6 %) y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural (0,6 %).

Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) se elevó en julio un 0,5 % frente a junio, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, mientras que a tasa anual avanzó un 2,4 %.

El avance mensual se explicó por alzas en la construcción (0,9 %) y manufacturas (0,7 %), pese a la caída en la minería (1,8 %), y a que el sector energético, agua y gas no registró variación.

En el acumulado de enero a julio, la actividad industrial mexicana avanzó un 0,4 % respecto al mismo periodo de 2025 gracias a los avances en la minería (3,5 %), en la construcción (2,8 %) y ante el retroceso en las manufacturas (-0,7 %), aunque la energía, agua y gas no tuvo cambios.

Las cifras se conocen en medio de señales de recuperación de la economía mexicana en 2026, después de la contracción registrada a comienzos del año y tras un débil crecimiento del 0,6 % en 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Inegi estimó un repunte de la actividad del 1,4 % en el segundo trimestre, pese a la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos y la revisión del tratado comercial con Canadá.