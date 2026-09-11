La UE avanza con Ecuador en su primer acuerdo de inversiones sostenibles con Latinoamérica

El Ejecutivo comunitario pidió a los Estados miembros que autoricen la firma del acuerdo, cuyo objetivo es "hacer más fácil que las empresas de la UE inviertan y amplíen sus operaciones en Ecuador", señaló la Comisión en un comunicado.

El pacto pretende reducir obstáculos como las trabas burocráticas y la incertidumbre regulatoria y facilitar las inversiones en el conjunto de la economía ecuatoriana, con especial atención a sectores con potencial aún sin explotar, como las energías renovables.

Además, es el primer acuerdo SIFA que incorpora disposiciones específicas para reforzar la cooperación y facilitar inversiones en energía sostenible y materias primas, dos ámbitos que Bruselas considera de especial interés tanto para los inversores europeos como para Ecuador.

La UE es uno de los principales socios comerciales y de inversión de Ecuador y el volumen acumulado de inversión extranjera directa europea en el país alcanzó los 9.100 millones de euros en 2024.

Una vez que el Consejo autorice la firma, el acuerdo deberá recibir también el consentimiento del Parlamento Europeo antes de poder entrar en vigor.