La ultraderecha alemana quiere armas para deportaciones, pero no "para guerras ajenas"

"No demonizamos sumariamnete la producción de armas, pues posteriormente las necesitaremos naturalmente para las ofensivas de deportaciones y la remigración, también por razones de estabilidad y de Defensa nacional", dijo Siegmund ante un grupo de periodistas

"Otra cosa es cuando producimos armas sólo para mandarlas a una guerra ajena y gastamos millones de milones de los impuestos de los alemanes", agregó.

Con ello Siegmund quería marcar una diferencia con la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), un partido que tiene su origen en la extrema izquierda, que se presenta como pacifista radical y que es el único aliado potencial de AfD -a quien lo une el rechazo al apoyo a Ucrania- para formar Gobierno en Sajonia Anhalt.

AfD comenzó a emplear el término "remigración" en 2023, año en que un grupo de sus políticos, incluido su candidato a primer ministro en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, participó en una polémica conferencia de extremistas de derechas en Potsdam.

Allí presentó ese concepto el activista austriaco de extrema derecha Martin Sellner, quien planteó planes para expulsar del país al mayor número posible de extranjeros y de alemanes con raíces extranjeras.

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El partido de extrema derecha ha incorporado ese término en sus programas y, en el caso de Sajonia-Anhalt, lo empleaba en la última campaña para aludir a las deportaciones de inmigrantes irregulares y demandantes de asilo, incluidos los ucranianos.