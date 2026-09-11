Las exportaciones de Ecuador crecen un 9,3 % entre enero y julio de 2026

El camarón (langostino) se consolidó como el principal producto de exportación del país, con ventas por 5.765 millones de dólares, un crecimiento del 17,6 %.

Le siguieron las exportaciones petroleras con 5.724 millones de dólares, y las de productos mineros, con 3.179 millones de dólares, que aumentaron un 43,5 %.

El banano y plátano están en cuarto lugar con 2.739 millones de dólares, un 7,5 % más que el mismo periodo del año pasado.

Mientras que, en contraste, las exportaciones de cacao y elaborados registraron 1.195 millones de dólares, una disminución interanual de 54,6 %.

Las importaciones totalizaron 20.445 millones, con un crecimiento de 17,5 %; por lo que el país tuvo un superávit comercial de 2.843 millones de dólares.

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Los combustibles y lubricantes representaron el principal rubro de importación en este periodo, con 5.372 millones (+35,3 %).

Solo en julio, exportaciones alcanzaron los 3.717 millones de dólares, con un crecimiento de 13,2 % frente a junio y de 48,5 % respecto a julio de 2025, de acuerdo a las cifras del BCE.

El camarón registró 1.067 millones de dólares (+32,4 % mensual y +64,4 % interanual), mientras que los productos mineros sumaron 545 millones de dólares (+31,9 % mensual y +59,4 % interanual).

Por su parte, las importaciones en ese mes llegaron a los 3.213 millones, con un crecimiento de 4 % mensual y 16,4 % interanual.

Los combustibles y lubricantes evidenciaron el mayor crecimiento interanual, con 35,4 %, detalló el Banco Central.