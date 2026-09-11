Los ataques "sistemáticos" de Milei a la prensa contagian a la sociedad, según asociación

En un informe presentado durante la 64 Asamblea General de ADEPA, en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, esta organización expresó su profunda preocupación al recordar que sólo entre 17 y el 23 de agosto pasados “se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas".

"En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación”, agrega el informe que presentó el director de La Gaceta de Tucumán y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, Daniel Dessein.

El presidente Milei, recordó Dessein en su lectura del informe, usó insultos como “periodistas corruptos”, “mentirosos”, “ensobrados”, “sicarios del micrófono” y “simios con micrófono”, y usó de forma reiterada su consigna “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Además de esos datos, el informe da cuenta de otros hechos, como el ocurrido el 25 de agosto, cuando el ministro de Economía (Luis Caputo) reaccionó ante una publicación periodística que consideró falsa reclamando la intervención de la Justicia y pidiendo una ley que castigue a los periodistas: "El presidente lo respaldó públicamente”, indicó Dessein.

Dijo a continuación que el ordenamiento jurídico argentino ya dispone de herramientas para resolver este tipo de conflictos, por lo tanto rechazó, en nombre de la Asociación, que se deba articular “una legislación específicamente orientada a castigar publicaciones periodísticas”.

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Tres días después, el presidente Milei dio un discurso en la escuela ORT de Buenos Aires ante estudiantes de Secundaria, donde atacó de nuevo al periodismo y alentó contra sus profesionales, lo que derivó en una reacción del público, a lo que el presidente expresó: “Si quieren hacerlo más fuerte, se lo voy a festejar”.

El resultado, según ADEPA, fue “un abucheo colectivo dirigido a los periodistas y celebrado por el presidente”.

“El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia. El episodio adquiere particular significación porque el actual oficialismo ha denunciado reiteradamente el pernicioso adoctrinamiento político en las escuelas”, expresa el informe.

Para ADEPA, “cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos".

La asociación de medios de comunicación también llamó la atención sobre las limitaciones impuestas por el Gobierno al ingreso de periodistas acreditados en la Casa Rosada, que se han amplificado también al Congreso y al Ministerio de Economía. EFE