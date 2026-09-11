Lukashenko anuncia revisión del ejército bielorruso "hasta el momento de la movilización"

"Ya lo he dicho con meridiana claridad: el ejército necesita una sacudida. Ha llegado la hora. Todo el ejército. Hasta el mismo momento de la movilización", dijo durante una visita a un polígono militar en la región de Brest, limítrofe con Polonia.

Según la agencia BELTA, Lukashenko destacó que tras la inspección de las divisiones motorizadas y de tanques, ahora le ha tocado el turno a las brigadas de artillería. "Hacemos todo como se hace en la guerra. Nos preparamos para la guerra, para que no la haya", insistió.

"En condiciones en las que el mundo desarrolla de manera vertiginosa la tecnología de la información, los equipos de inteligencia, la radio electrónica, el rezago en ese terreno es mortal de necesidad", aseguró.

Denunció que los países vecinos "gastan miles de millones de dólares en armamento", por lo que Bielorrusia "debe estar siempre preparada para reaccionar adecuadamente, por si de repente ocurre algo".

Con todo, el autoritario líder negó que su país se plantee atacar a nadie, aunque sí "está obligado a defender cada centímetro, cada milímetro de su tierra".

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"Insisto: no tenemos intención de atacar a nadie. Nosotros somos pragmáticos. Entendemos que si atacamos a alguien, es igual a la muerte. No podemos ganar en un conflicto con esos monstruos en nuestro perímetro. Entonces, ¿para qué empezar una guerra?", afirmó.

Incluso adelantó que su hijo, Nikolái, -considerado unánimemente su heredero- ya está sirviendo en el ejército con el rango de teniente "en una de las unidades más complicadas".

Las autoridades locales acusan continuamente a sus vecinos, incluido Ucrania, de diferentes provocaciones en la frontera, mientras Kiev acusa a Minsk de complicidad en la invasión rusa al ceder su territorio a Moscú.

Bielorrusia, que ha celebrado en los últimos años maniobras militares conjuntas con Rusia, acoge actualmente tanto armas nucleares tácticas como misiles hipersónicos rusos.