Marco Bechis: "En Argentina hay una memoria histórica que va a sobrevivir a este Gobierno"

"Creo que en la Argentina hay una memoria histórica que va a sobrevivir a este Gobierno, de este señor que yo no quiero nombrar. Cuanto menos lo nombramos, más rápido se va a ir", dijo el realizador en la rueda de prensa de la Mostra.

Bechis, autor de la aclamada 'Garage Olimpo' (1999), ha vuelto a sus recuerdos en 'Ritorno a Buenos Aires' para competir por el León de Oro del Festival veneciano, que se anunciará mañana sábado.

La película narra, desde la ficción, la historia de un médico italiano que en su juventud fue detenido en Argentina durante la dictadura y que ahora, tres décadas después, es llamado para prestar testimonio en un juicio contra sus antiguos represores.

Una historia que recuerda a la suya propia, cuando fue apresado en Buenos Aires cuando era un estudiante debido a su militancia política. Aunque fue liberado diez días después debido a los buenos contactos que tenía su familia italiana.

Por eso, en la rueda de prensa, a la que también asistió el reparto, como Adriano Giannini y Ana Celentano, se le preguntó por cómo vivió Argentina los procesos contra las juntas militares.

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Bechis repasó los procesos que sucedieron a las dictaduras de Argentina y de Chile, los dos países en los que vivió, aunque destacando el distinto final de cada régimen.

"Esto queda en la memoria colectiva argentina. Cualquier joven en la escuela sabe que esa gente cometió crímenes. Cosa que no sucedió en Chile, por ejemplo. Augusto Pinochet murió en su casa, en su cama, rodeado de sus familiares y de militares que fueron a darle el extremo saludo. Jorge Rafael Videla murió en su celda, sentado en el nido de oro. O sea, cumpliendo una condena a cadena perpetua", dijo.

Por eso, consideró que su película y el tema que aborda "va a interesar mucho".