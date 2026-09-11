Más de 58.000 manifestantes piden la independencia de la región española de Cataluña

En la capital regional, Barcelona, unos 45.000 manifestantes marcharon con el lema en catalán 'Hi soc. Hi som. Independència" ('Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia'), 17.000 más que el pasado año.

El acto político de la ANC que siguió a la manifestación terminó con la quema de una bandera de España en el escenario, a la que prendieron fuego tres encapuchados.

En la ciudad de Gerona, fueron alrededor de 11.000 participantes, y 1.600 en la localidad de Amposta con motivo de la celebración de la Diada Nacional de Cataluña, que recuerda la toma de Barcelona en 1714 por las tropas del rey Felipe V en la guerra española de Sucesión.

La entidad convocante, por el contrario, elevó la participación conjunta a 130.000 personas, de las 100.000 se manifestaron en Barcelona con pancartas, carteles y banderas independentistas.

Aparte, unas 1.100 personas, según datos oficiales, se manifestaron en Barcelona en otra marcha organizada por el partido de izquierda radical CUP con el lema 'Un pueblo en lucha por una tierra libre'.

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Las movilizaciones del movimiento soberanista catalán, muy dividido últimamente, han disminuido progresivamente desde que fracasara el proceso independentista ilegal de 2017, cuando alcanzaron su apogeo en manifestaciones multitudinarias de centenares de miles de personas.

También este viernes en Barcelona, la Policía catalana cargó en varias ocasiones para evitar un enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas, unas 1.500 personas entre ambos grupos.

La organización ultra antiindependentista Núcleo Nacional había convocado un concentración con el lema 'Catalanidad es Hispanidad" en una plaza de la ciudad, adonde se desplazó un millar de manifestantes antifascistas en una contramarcha convocada por la Organización Juvenil Socialista (OJS).

Los simpatizantes de Núcleo Nacional abandonaron finalmente la zona, aunque los incidentes seguían en otros lugares con quema de contenedores y otras piezas de mobiliario urbano.