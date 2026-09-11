Más de una decena de medios venezolanos lanzan red en defensa de la libertad de expresión

La iniciativa, cuyo lanzamiento oficial se realizó mediante una transmisión en directo por YouTube, reúne a medios de cobertura nacional, regional y especializada, así como a los nativos digitales y organizaciones enfocadas en el periodismo de verificación.

La red la integran Arepita, Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo, El Bus TV, El Impulso, El Pitazo, El Tiempo, Es Noticia Venezuela, Diario La Nación, IPYS Venezuela, TalCual, Runrun.es y ProBox, aunque no descartan la incorporación de otros medios y organizaciones.

REMI es una iniciativa que viene a "ampliar y a servir de puente entre medios, redes, organizaciones e iniciativas que comparten el propósito de la defensa de libertad de expresión y el sueño de reconstruir la democracia venezolana", dijo durante la transmisión el director de El Pitazo, César Batiz.

Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, Marianela Balbi, subrayó el papel de los medios independientes en cuanto a la libertad de criterios frente a los poderes políticos y económicos, así como la rigurosidad en el trabajo y la "separación entre la función comercial y editorial".

Balbi apostó por "desmontar el modelo de censura que se instauró en Venezuela en estos 27 años y que ha sido sistemáticamente aceptado" que incluye, según dijo, la judicialización de periodistas, el bloqueo a medios de comunicación, entre otros.

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Un total de 202 dominios de Internet, la mayoría relacionados con noticias, siguen bloqueados en Venezuela, según la ONG VE sin filtro, que considera que el Gobierno "censura arbitrariamente medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, redes sociales y herramientas digitales" que permiten evadir estas restricciones.

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.