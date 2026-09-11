Meloni achaca la victoria de AfD a la falta de "líneas claras" del Gobierno alemán

"Creo que la democracia debe respetarse, no es solo una cuestión de valores, sino también de relaciones con Europa", declaró Meloni desde la localidad de Vercelli (norte de Italia), al ser preguntada por el reciente éxito electoral de la AfD en las elecciones regionales del estado germano de Sajonia-Anhalt.

Meloni remarcó que no se debe realizar "ningún paralelismo con Italia", argumentando que en Alemania gobierna una "gran coalición" que une a partidos de centro-derecha y centro-izquierda, según recogen los medios italianos.

"Estas son soluciones que, dadas las dificultades para definir una línea clara en temas importantes para la ciudadanía, también propician el auge de este tipo de movimientos", señaló.

En este sentido, la líder ultraderechista diferenció el panorama político de ambos países: "En Italia hay un Gobierno de centro-derecha, de derecha" que, según defendió, sí está dando respuestas a los electores, "incluido el tema de la inmigración, sobre el cual la AfD se ha consolidado".

Asimismo, la mandataria italiana insistió en que la política "no se puede esquematizar" y que "cada país tiene su propia historia, su contexto político, sus dificultades y sus prioridades".