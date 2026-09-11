México creará un calendario de turismo deportivo para impulsar hoteles y comercios en 2027

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, explicó en entrevista con EFE que el proyecto será construido con las cámaras empresariales y las autoridades turísticas de los estados del país.

El objetivo es identificar primero los campeonatos o torneos existentes y después promocionar todo lo que puede ofrecer cada destino alrededor de ellos.

“No son torneos nuevos, ya existen y se celebran en el país, pero los vamos a hacer visibles como turismo deportivo, no solo como una actividad deportiva”, explicó De la Torre.

La propuesta busca que una competencia deje de entenderse únicamente como el partido, carrera o torneo y se transforme en una experiencia que también incorpore alojamiento, gastronomía, atractivos turísticos, artesanías y otras actividades para deportistas y sus acompañantes.

“En ese ecosistema vamos a conectar lo que son las experiencias junto con hospedaje y con el comercio evidentemente”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para desarrollar el calendario, la Concanaco pretende coordinarse con las cámaras empresariales, las secretarías estatales de Turismo, la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), la Secretaría de Turismo federal y los institutos estatales del deporte.

El proyecto surge tras el cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo, celebrado del 7 al 9 de septiembre en Ciudad de México, que reunió a más de 500 participantes de 30 países y convirtió a México en el primer país de América en albergar este encuentro.

De la Torre sostuvo que una de las conclusiones del Congreso fue la necesidad de aprovechar también las competencias amateur, que pueden movilizar no solo a atletas sino a entrenadores y familias y, con ello, generar consumo en las comunidades anfitrionas.

Como ejemplo, señaló que alrededor de una competencia se pueden instalar espacios para comercializar artesanías, ofrecer descuentos en hoteles y restaurantes o promover en las plataformas del torneo los atractivos y experiencias disponibles en el destino.

El dirigente empresarial consideró que disciplinas que tradicionalmente reciben menos atención que los grandes espectáculos deportivos pueden aprovechar el mismo modelo y citó competencias de deportes como karate, natación, ciclismo, baloncesto, fútbol de salón o surf.

La apuesta, añadió, consiste en cambiar la manera en la que empresarios y autoridades observan estos acontecimientos y vincular una actividad que ya existe con la cadena turística.

“Ya se dieron cuenta que el deporte trae turista”, resumió De la Torre tras el primer Congreso Mundial de Turismo Deportivo fuera de Europa, y afirmó que el siguiente paso será hacer visibles esos torneos dentro de una oferta nacional que permita prolongar la estancia de los visitantes y extender el beneficio económico a los negocios de cada destino, así como atraer competencias internacionales.