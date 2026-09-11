México descarta reintegrar a investigadores internacionales del caso Ayotzinapa

Durante su conferencia de prensa matutina, desde el sureño estado de Chiapas, la gobernante mexicana explicó que su Administración solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considerar a antiguos miembros del GIEI para acompañar las nuevas líneas de investigación, pero el organismo optó por proponer otros especialistas.

“Nosotros solicitamos (...) al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pudiera conseguir, si acaso ellos así lo deciden, alguno de los miembros que participaron en el GIEI. Y (...) el Alto Comisionado nos dijo que no, que ellos considerarían otros expertos”, apuntó.

Sheinbaum explicó que el objetivo es contar con especialistas independientes que revisen el trabajo del fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, así como las labores de búsqueda y las realizadas por la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, reconoció que algunos padres de los jóvenes desaparecidos han solicitado mantener conversaciones con dos antiguos integrantes del GIEI, cuyo trabajo fue fundamental para desmontar la denominada “verdad histórica”, la versión inicial del Gobierno mexicano sobre el destino de los estudiantes.

“La Secretaría de Gobernación está buscando una conversación con por lo menos una de las personas que insisten un grupo de los padres”, señaló Sheinbaum, aunque precisó que cualquier eventual participación “ya no sería algo oficial de ninguna comisión internacional de derechos humanos”.

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El GIEI, creado mediante un acuerdo entre el Gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes de las familias, concluyó su última etapa de trabajo en México en julio de 2023, tras denunciar obstáculos para acceder a información en poder de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Sheinbaum ha abierto nuevas líneas de investigación basadas, entre otros elementos, en un nuevo análisis de comunicaciones telefónicas de la noche de la desaparición, que según la mandataria ha derivado en nuevas detenciones y lugares de búsqueda.

La presidenta anunció en agosto que pretende presentar avances públicamente antes del próximo 26 de septiembre.

Ese día se cumplirán 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur), uno de los casos emblemáticos de la crisis de desaparecidos que vive el país y que ha conmocionado a la sociedad mexicana.