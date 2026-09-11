México proyecta que su capacidad eólica crezca un 84 % hacia el 2030

Durante un foro organizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y el Global Wind Energy Council (GWEC), el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Islas Samperio, detalló que la planeación oficial contempla añadir 6.860 MW de capacidad eólica.

De ese volumen, 4.701 MW ya fueron asignados a 17 centrales eólicas, mientras que 2.159 MW permanecen pendientes de asignación.

Islas señaló que México prevé elevar la participación de las energías renovables desde el 24,61 % de la generación eléctrica, equivalente a 82 teravatios hora (TWh) en 2025, a más del 38 %, con 170 TWh, para 2030.

La estrategia prevé que más del 74 % de las adiciones de capacidad eléctrica durante la actual Administración provengan de fuentes limpias.

El subsecretario sostuvo que la complementariedad entre la generación solar y eólica, junto con la flexibilidad de las hidroeléctricas, contribuirá a mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

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También destacó oportunidades en la cadena de valor eólica, desde la fabricación y suministro de aerogeneradores, palas, torres, góndolas y componentes eléctricos y de control, hasta la construcción, instalación, operación, mantenimiento y repotenciación de parques.

Islas adelantó que la Sener analiza el potencial de inversión en energía eólica marina, cuyos detalles serán presentados próximamente, al considerar que esta tecnología puede contribuir a las metas de transición energética.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó de la adjudicación de ocho proyectos eólicos bajo esquemas mixtos, con una capacidad conjunta de 2.949 MW, previstos para operar entre 2029 y 2030 en Nuevo León y Tamaulipas, con sistemas de baterías cercanos a 890 MW.

Por su parte, el presidente de la AMDEE, Gerardo Pérez Guerra, afirmó que la energía eólica se consolida como “un pilar fundamental” para atender la creciente demanda eléctrica y respaldar el desarrollo industrial.

Pérez Guerra consideró clave mantener certeza jurídica, colaboración público-privada y expansión de las redes de transmisión para detonar inversiones en infraestructura y almacenamiento.

Para agilizar los proyectos, la Sener destacó una Ventanilla Única para autoconsumo de 0,7 a 20 MW, coordinada con el Cenace y la CFE, y la nueva Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), y estrena un trámite totalmente digitalizado para prevenir conflictos y proteger a las comunidades, según precisaron autoridades.