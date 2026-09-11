Modi pide a Pezeshkian resolver la guerra con diálogo en vísperas de cumbre de los BRICS

Modi "reiteró la postura constante de la India de que todas las cuestiones deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia. Asimismo, subrayó la necesidad de mantener los esfuerzos para garantizar una paz y estabilidad duraderas en la región, salvaguardando la libertad de navegación y comercio, así como la seguridad y el bienestar de los marineros", aseguró la Cancillería india en un comunicado.

"Creemos que debemos avanzar con una estrategia a largo plazo y mutuamente beneficiosa. También se abordó la situación actual en la región. La India mantiene firme su compromiso de buscar una paz duradera", indicó el primer ministro indio en X tras concluir la reunión bilateral en Nueva Delhi.

Se trata de la segunda reunión entre Modi y Pezeshkian en menos de dos semanas, luego de un encuentro en Kirguistán donde el mandatario indio expresó su preocupación por la escalada de hostilidades en la región y pidió proteger libertad de navegación y de comercio.

Modi volverá a reunirse con el presidente iraní el sábado en la mañana, siendo el único líder con quien mantendrá dos encuentros bilaterales al margen de la cumbre de los BRICS, según la agenda oficial.

El primer ministro indio ya se reunió este viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, y se prevé que mañana sábado sostenga un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, quien visita la India por primera vez en siete años.

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La cumbre de los BRICS se extenderá hasta el domingo en la capital india, con una agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros.