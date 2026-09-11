Nueva Delhi despliega 15.000 policías y blinda su centro ante la cumbre de los BRICS

"La Policía de Delhi ha reforzado las medidas de seguridad de múltiples niveles para la Cumbre BRICS 2026, desplegando 15.000 efectivos policiales y 200 compañías paramilitares para garantizar la seguridad de la capital nacional", afirmó en X la institución.

Las calles del centro de la capital, donde se concentran los principales edificios gubernamentales, hoteles de lujo y el centro de convenciones Bharat Mandapam, sede de la cumbre, han sido decoradas con carteles alusivos a los BRICS y retratos de sus líderes.

Diecisiete grandes glorietas y más de una veintena de hoteles y edificios destacados están siendo iluminados con proyectores, tiras de luces LED y otros sistemas de iluminación.

Ante la llegada de los convoyes que transportarán a los mandatarios, la Policía ha cortado varias rutas de forma intermitente desde comienzos de la semana, lo que ha provocado más tráfico del habitual en la capital.

"Contamos con 22 puntos de desvío para redirigir el tráfico. Hemos difundido el aviso correspondiente a través de las redes sociales y recomendamos a la ciudadanía planificar sus desplazamientos únicamente después de consultar dicha información sobre el tráfico", declaró este viernes a la agencia local ANI el director adicional de la Policía de Tránsito, Dinesh Kumar Gupta.

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Entre los asistentes a la cumbre figuran el presidente ruso, Vladímir Putin; el iraní, Masud Pezeshkian; el sudafricano, Cyril Ramaphosa, y el chino, Xi Jinping.

La cumbre de los BRICS se extenderá hasta el domingo con una agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros.