OEA: políticos vinculados con bandas criminales no deben participar en elecciones de Haití

"La forma de realizar esa verificación o control corresponde a las autoridades haitianas", que deberán determinar quiénes serán elegibles para participar en las elecciones y quiénes no, indicó Ramdin en una conferencia de prensa virtual con medios caribeños y presentes en la región, entre ellos EFE.

Al respecto, matizó que no habla de todos los políticos haitianos, sino que hay "algunos" que tienen vínculos con las organizaciones criminales, pero este hecho es "motivo de preocupación".

Desde la OEA, según el secretario general, solo han señalado que prefieren que los candidatos que participen en estas elecciones sean "íntegros y cumplan con todo lo que se espera de un buen candidato".

El jueves, Ramdin, quien visitó Haití en agosto pasado, denunció que existe "cierto grado de connivencia" entre políticos y bandas armadas en Haití y advirtió de que esos vínculos pueden poner en riesgo la credibilidad de las próximas elecciones.

Sobre la credibilidad de los comicios, el secretario general de la OEA destacó que la actual fase preparatoria requiere "una acción más expedita" y que el registro de votantes se lleve a cabo con "mayor intensidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es necesario realizar muchas más campañas en los medios para lograr que se registren. De lo contrario, surgirán dudas -tanto por parte de la clase política haitiana como a nivel internacional- sobre la credibilidad de estas elecciones", subrayó.

Pese a estas declaraciones, Ramdin reconoció las complicaciones de organizar elecciones después de diez años y cuando grandes partes de Haití están controladas por los grupos armados.

"La situación es extremadamente difícil", lamentó el secretario general de la OEA, quien hizo un llamado a "apoyar a los haitianos en Haití, pero también a aquellos que abandonan el país".

Preguntado por la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 350.000 personas de Haití, Ramdin comentó que no se puede obligar a un país a mantener a migrantes indocumentados en su territorio.

No obstante, pidió que en estas devoluciones se respeten los derechos de las personas y se consulte con el país que va a recibirlos para que el retorno se realice de "una manera más organizada".

El calendario oficial prevé para el 13 de diciembre de 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití, y la segunda vuelta para el 21 de febrero de 2027.

Según datos de la ONU, la violencia en Haití ha dejado al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos durante los primeros seis meses del año.