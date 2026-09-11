ONG advierte del asesinato de 212 agentes de seguridad pública en México en 2026

En su reporte 'Policías asesinados 2026', publicado este viernes, la asociación sin fines de lucro señaló que esta cifra acumula 654 agentes de seguridad asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026, periodo en el que ha gobernado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La organización detalló que el homicidio de 212 elementos incluye a 85 policías municipales, 66 policías estatales, 44 integrantes de la Guardia Nacional, 11 del Ejército, cuatro policías federales y dos miembros de la Marina.

Explicó además que los estados que concentran el mayor número de asesinatos son Jalisco (36), Michoacán (29), Sinaloa (25), Estado de México (14) y Morelos (14), por lo que el centro de México se posiciona como el territorio más amenazante para los cuerpos de seguridad pública.

También, acotó que del 4 al 10 de septiembre de 2026, suman al menos 10 agentes asesinados en las entidades de Guerrero (3), Veracruz (2), Durango (1), Sinaloa (1), Michoacán (1), San Luis Potosí (1) y Jalisco (1).

En su último reporte de 2025, la ONG documentó un total de 348 policías asesinados, un promedio de uno al día y un 9 % más que los registrados en el mismo periodo de 2024, con Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz como los estados con el mayor número de homicidios.

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Durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en México (2018-2024), Causa en Común documentó el homicidio de al menos 2.456 policías, un promedio de más de uno por semana.

Las cifras se publican en un contexto en el que la Administración de Sheinbaum despliega operativos de seguridad en distintos territorios del país para combatir al crimen organizado, en medio de las constantes presiones de Estados Unidos para hacer frente a la amenaza de los carteles mexicanos, algunos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas por EE.UU.