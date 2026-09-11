OPS y Gobierno venezolano informarán sobre salud y delitos a los afectados por terremotos

La campaña Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (CRPC) "tiene como objetivo brindar información oportuna, confiable y accesible a las comunidades impactadas por la emergencia, promoviendo la protección de la salud, el bienestar y la recuperación de las poblaciones afectadas", indicó la OPS en un comunicado.

El contenido de la estrategia, cuyos mensajes serán difundidos a través de redes sociales, grupos comunitarios de WhatsApp, afiches y volantes, se centrará en la salud mental y ambiental, los servicios públicos y la inocuidad de los alimentos, la "convivencia, vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades y prevención de la explotación y el abuso sexual", añadió el texto.

La OPS señaló que esta medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer la respuesta sanitaria ante la emergencia generada tras el doble terremoto que ha dejado al menos 6.509 fallecidos y alrededor de 18.000 personas sin vivienda.

El último balance oficial, publicado el 24 de agosto, detalló que los sismos dejaron 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 casas con daños graves.

Por su parte, el gobernador del estado La Guaira, Alejandro Terán, dijo el pasado 4 de agosto a Caracol Radio que los familiares de los afectados han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.

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Iniciativas ciudadanas como 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido.