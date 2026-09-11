Partido Colorado de Paraguay celebra 139 años con la mira puesta en comicios municipales

El presidente del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, encabezó un acto en el Panteón de los Héroes, en el centro histórico de Asunción, al que asistieron, entre otros, el actual jefe de Estado, su vicepresidente, Pedro Alliana, así como los titulares de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y del Senado, Basilio Ñúñez.

"Exhorto a todos los colorados a trabajar juntos y a votar por todos los candidatos del partido el próximo 4 de octubre", señaló Cartes en su discurso, al defender como "limpias y transparentes" las internas en las que aseguró se eligieron 263 candidatos a intendentes (alcaldes) y 2.832 aspirantes a concejales municipales titulares y sus suplentes.

Cartes apuntó que los candidatos "son ahora patrimonio del partido", que, afirmó, están "comprometidos a cuidarlos y respaldarlos".

En ese contexto, advirtió con la aplicación del estatuto de esa organización a "quienes pretendan actuar en contra de las decisiones democráticas" de esa colectividad política.

"La indisciplina de unos pocos no puede poner en riesgo el esfuerzo de millones. Nadie puede estar por encima del Partido", sentenció el dirigente, al salir en defensa de la disciplina y la lealtad partidaria.

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Por su parte, Peña y Alliana, en un mensaje conjunto difundido en la red social X, celebraron el aniversario del Partido Colorado con un llamado a la unidad.

"De cara a las próximas elecciones municipales, es tiempo de recuperar la esencia que nos hizo grandes: unidad, identidad, sentido de pertenencia y vocación de servicio", señalaron en la publicación, en la que aseguraron que "la diversidad de pensamiento no puede estar por encima" de aquello que los une.

Cinco millones de electores están llamados a las urnas para las votaciones municipales de octubre, en las que se elegirán 263 alcaldes y las Juntas Municipales para el periodo 2026-2031.

El Partido Colorado agrupa a unos 2,8 millones de afiliados y ha gobernado Paraguay durante más de 70 años, incluyendo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la más larga de Suramérica.

El único período de alternancia en la historia reciente fue durante el Gobierno del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).