Pezeshkian y Guterres llegan a India antes de una cumbre BRICS marcada por Oriente Medio

El presidente ruso, Vladímir Putin, había aterrizado de madrugada en la capital india y tiene previsto reunirse este viernes a las 15.30 hora local (10.00 GMT) con el primer ministro indio, Narendra Modi, según la agenda oficial del Ministerio de Exteriores de la India.

Modi recibirá después a Pezeshkian a las 18.15 (12.45 GMT), en un encuentro marcado por la guerra en Oriente Medio, uno de los principales asuntos de una cumbre en la que los miembros de los BRICS deberán intentar superar sus diferencias sobre el conflicto.

El jefe del Gobierno indio se reunirá también con Guterres en el centro de convenciones Bharat Mandapam, sede de la cumbre y escenario en 2023 de la reunión de líderes del G20.

Entre las delegaciones que ya se encuentran en Nueva Delhi están además el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; la vicepresidenta de Uganda, Jessica Alupo; el canciller brasileño, Mauro Vieira, que encabeza la representación de su país ante la ausencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro de Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin.

También estaba prevista este viernes la llegada de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, actual presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.

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El desembarco de delegaciones continuará durante la tarde y la noche con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi; el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed; el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim; y los presidentes de Indonesia, Prabowo Subianto, y Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., entre otros.

El presidente chino, Xi Jinping, llegará el sábado al mediodía y mantendrá por la tarde una reunión con Modi, en su primera visita a la India en siete años.

La cumbre de los BRICS se extenderá hasta el domingo en la capital india, con una agenda marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y las dificultades para alcanzar consensos dentro de un bloque ampliado a once miembros.