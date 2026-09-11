Pionyang lanza múltiples misiles balísticos tras maniobras de Seúl, Washington y Tokio

El Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó que los lanzamientos se produjeron a las 5:20 hora local (20:20 GMT del viernes) desde la ciudad portuaria de Wonsan, en la costa este del país. Los proyectiles recorrieron una distancia aproximada de 250 kilómetros, indicó en un comunicado.

La oficina presidencial de Corea del Sur convocó una reunión de emergencia para evaluar la situación de seguridad en la que las autoridades revisaron su respuesta, evaluaron el impacto del lanzamiento y examinaron "las medidas necesarias" a aplicar, informó.

El Gobierno de Lee Jae Myung subrayó la importancia de mantener una "postura de preparación impecable" e instó a Corea del Norte a "cesar de inmediato dichos lanzamientos", señalando que constituyen una "grave" violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En la víspera, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeron unas maniobras militares, de cinco días de duración, que reunieron a "fuerzas marítimas, aéreas, médicas y cibernéticas de los tres países para un entrenamiento diseñado para mejorar la coordinación, optimizar la interoperabilidad y fortalecer la preparación defensiva trilateral", indicó el Ejército estadounidense.

Esta misma semana, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, amenazó con adoptar contramedidas ante los ejercicios 'Freedom Edge', mientras acusaba a Washington de encadenar maniobras sin interrupción, según unas declaraciones recogidas por la agencia estatal KCNA.

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Estas prácticas militares se desarrollaron según lo previsto, a pesar de que Corea del Sur y Estados Unidos redujeron el mes pasado su ejercicio anual 'Ulchi Freedom Shield', en un contexto marcado por el interés del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por retomar el diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong-un.