Polémicas reformas económicas y de seguridad marcan primeros seis meses de Kast en Chile

Ambos proyectos son considerados los ejes del Gobierno ultraderechista en su promesa de "poner orden" al Estado, que desde la campaña presidencial declaró en Emergencia, y que ha coincidido con un periodo en el país de cifras que implican un freno en la economía.

El mandatario tiene una aprobación del 34 % y una desaprobación de su gestión que alcanza el 61 %, de acuerdo con la última encuesta Cadem, tras conseguir en julio pasado que el Congreso aprobara la megarreforma con la que busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones.

Al panorama se une la planificación de un nuevo presupuesto que estuvo antecedido por importantes lineamientos en recortes a todos los Ministerios, cambios dentro del gabinete, aumento de los combustibles que se mantienen, sumado a actuales diatribas políticas en torno a la soberanía en el Estrecho de Magallanes y las diferencias ideológicas con la izquierda.

Con la megarreforma tributaria y económica -aún a la espera de ser promulgada- que reducirá impuestos a las empresas, otorgará beneficios fiscales y promete un impulso a la compra de vivienda y a la generación de empleo, la Administración de Kast ganó en su primer gran objetivo, pero en medio de un escenario restringido de la economía.

La previsión de crecimiento para 2026 experimentó una fuerte reducción en las últimas estimaciones del Banco Central de Chile sobre el PIB que es de 0,25 % a 0,75 % como techo, según el Informe de Política Monetaria (IPoM).

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El Ejecutivo, no obstante, continúa apostando a que las medidas de esta reforma reactiven la economía -con una inflación acumulada en el año de 3,6 %-, para cumplir con su estimación de crecimiento de 3,5 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo del 9,5 % actual a 6,5 % a finales 2030.

La expectativa del Gobierno es que estas nuevas normas establecidas abran "una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos", según afirmó Kast tras la aprobación.

Kast anunció inmediatamente después de anotarse esa victoria en el Congreso, una propuesta de reforma constitucional en seguridad para combatir el crimen organizado, la cual puso el centro de la conversación y generando críticas dentro del Senado y en todo el espectro político y organizaciones de derechos humanos.

Introdujo esta iniciativa de ocho modificaciones a la Carta Fundamental con una urgencia de discusión como la de la megarreforma, que tuvo que rebajar para buscar consensos en la Comisión de Constitución en torno a modificaciones, al advertir que no contaba con los votos necesarios.

El centro de la polémica está en la inclusión de un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, con el cual se pudieran intervenir comunicaciones de ciudadanos y limitar la libre circulación de las personas, así como el derecho de reunión y asociación.

El Gobierno enmarcó esta reforma dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que agrupa un paquete de 19 iniciativas legales que se están tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas con distintos niveles de urgencia.

Una reforma al mercado de capitales que, entre otros ejes, contempla la creación de un fondo de ahorro voluntario para acceder a la primera vivienda fue anunciada, en línea con otra de las principales promesas de Kast, pero desde el propio oficialismo piden al Gobierno que de cara al Presupuesto de 2027 acelere la agenda para el empleo.

El Ministerio de Hacienda ha planteado que el gasto será “mínimo” y que la estrategia estará en una reasignación de fondos bajo el lema de “no gastar más, sino gastar mejor”, donde las áreas prioritarias definidas por el Ejecutivo son seguridad, salud y desarrollo económico.

El debate en el Congreso sobre el presupuesto se avizora como la próxima batalla para el Gobierno, que ha recibido peticiones presupuestarias de sus ministros a través de la prensa, lo que ha generado un debate interno.