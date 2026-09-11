Premiarán a escritora puertorriqueña por biografía del veterano salsero Don Perignon

Así lo informó este viernes Be more, la casa productora del ejemplar, en un comunicado de prensa en el que se resalta además que en dicho evento se reconocerá a la autora por mejor contenido audiovisual para promover la lectura del libro.

La obra literaria de Martínez resalta y destaca la vida del timbalero Pedro Luis Morales Cortijo, Don Perignon, director de la orquesta La Puertorriqueña.

El veterano músico celebrará sus 50 años de trayectoria musical el 4 de octubre de 2026 en el Centro de las Bellas Artes Luis A. Ferre de Santurce.

La ceremonia de los International Latino Book Awards 2026 celebrará además los 28 años de excelencia literaria en la comunidad latina de Estados Unidos.

Los International Latino Book Awards, producidos por Empowering Latino Futures desde 1998, celebran la alta calidad de los libros escritos por y sobre latinos.

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De los 292 jueces que revisaron las obras inscritas este año, el comentario más común fue lo maravilloso que resultó ver tantos libros de calidad escritos por y sobre latinos.

Según resaltó la casa editorial, en Estados Unidos ahora son más las editoriales importantes que están dando la bienvenida a autores latinos y expandiendo sus ofertas tanto en inglés como en español.

Además de reconocer la grandeza de los libros galardonados, desde su fundación en 1997, Empowering Latino Futures ha llevado a cabo 79 festivales del libro y la familia latina (Latino Book & Family Festivals) en todo Estados Unidos.

Ha donado más de 310.000 libros a jóvenes de comunidades vulnerables a través de Education Begins in the Home, trabaja con más de 1.100 autores y editoriales mediante la International Society of Latino Authors y ha honrado 199 libros y guiones con los Latino Boks into Movies Awards.