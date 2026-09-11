Prisión preventiva para un hombre que transportaba más de 61 kilos de cocaína en Ecuador

El hombre, identificado como Jonathan Sebastián T.M., fue detenido en la carretera de entrada a la ciudad tropical de Santo Domingo, ubicada a unos 140 kilómetros de la capital del país, cuando agentes policiales le solicitaron que detuviera el vehículo para realizar un control rutinario.

Según detalló el Ministerio Público, el comportamiento del conductor generó sospechas entre los agentes, quienes encontraron en la camioneta 63 paquetes cubiertos con cinta de embalaje que contenían clorhidrato de cocaína.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía formuló cargos contra el detenido por su supuesta participación en un delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.