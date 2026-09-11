"Si hablamos del crecimiento de la economía mundial (...) casi la mitad pertenece a los países de esta unión. Y el G7 aporta sólo el 18 %", dijo Putin al intervenir en el foro empresarial celebrado en Nueva Delhi.

En cuanto al Producto Interior Bruto mundial, precisó que más del 40 % correspondió al grupo liderado por China, India y Rusia, mientras la contribución del G7 "fue del 29 %".

Resaltó que la ventaja de los BRICS es que no imponen restricciones, ni nacionales ni corporativas, y están dispuestos a cooperar con todos sus socios, al contrario que las potencias occidentales.

"Nuestro objetivo común es desarrollar el potencial de los BRICS en beneficio de nuestros países y pueblos. Reforzar el mecanismo de cooperación práctico y empresarial, la llamada diplomacia empresarial", subrayó.

Mientras, añadió, en los países de la Eurozona la producción industrial en los últimos años ha caído un 8 %, "lo que para ellos es mucho".

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"El mundo atraviesa una fase de cambios estructurales profundos. Eso está relacionado con que en lugar de los viejos líderes, llamémosles así a aquellos que estuvieron en la vanguardia del crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo, vienen nuevas locomotoras de desarrollo", señaló.

Con todo, denunció, "nuestros competidores occidentales intentan recuperar su antiguo liderazgo por cualquier medio a su alcance. Esta competencia adquiere a veces formas improcedentes, algo que nuestro colega iraní (Masoud Pezeshkian) también acaba de comentar. Más aún, esas formas impropias se manifiestan a nivel estatal".

Entre otras medidas, proceden a destruir instalaciones logísticas o industriales, gasoductos u oleoductos; intentan bloquear corredores de transporte; apresar barcos; imponer sanciones y amenazas de sanciones secundarias, aseguró, en clara alusión al estrecho de Ormuz o a los sabotajes contra el Nord Stream que suministraba gas ruso a Alemania.

Al respecto, destacó que la economía rusa creció un 10,3 % en los últimos tres años, más que la media mundial, pese a sufrir más de 30.000 sanciones, "casi el doble que todo el mundo junto".

"Hemos fortalecido la soberanía nacional y desarrollamos nuestros lazos con socios fiables y previsibles. En sólo cuatro años la geografía de nuestros lazos comerciales ha cambiado radicalmente", afirmó.

La economía rusa, que creció sólo un 1,3 % en 2025 y se contrajo en el primer trimestre de este año, empieza a experimentar las consecuencias de las sanciones occidentales y del hecho de que el 40 % del presupuesto nacional se dedica a defensa y seguridad.

La prensa independiente pronostica que el gobierno incrementará la carga impositiva sobre los rusos tras las elecciones legislativas del 20 de septiembre con el fin de financiar el esfuerzo de guerra ante el creciente déficit presupuestario.